De visar Britney Spears-dokumentären

Den uppmärksammade dokumentären ”Framing Britney Spears” som skildrar popstjärnans kamp för att återfå makten över sitt liv, får Sverige-premiär den 13 februari, på TV4 Play.

Dokumentären produceras av The New York Times och djupdyker i Britney Spears liv och karriär. Den skildrar också hur ett sammanbrott 2007 ledde till att hennes tillgångar kontrolleras av hennes far, som är hennes förmyndare.

Dokumentären undersöker vad som ligger bakom stjärnans domstolsstrid med sin far, och varför hon försvann från rampljuset. Den följer också de fans som har skapat rörelsen #FreeBritney, eftersom de vill befria stjärnan från förmyndarskapet.