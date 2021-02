Peter Haber spelar Beck i fyra nya filmer

Peter Haber återvänder till rollen som Martin Beck i fyra kommande ”Beck”-filmer. Filmerna spelas in i vår och har premiär på C More och TV4 nästa vinter.

”Det jag kan avslöja om nya säsongen är att nästan allt är som vanligt, men det blir en del privata förändringar för Martin Beck, han får ett nytt fokus skulle man kunna säga”, säger Niva Westlin Dahl, exekutiv producent för ”Beck”, i ett pressmeddelande.

För Peter Haber, som började spela den strävsamme kommissarien 1997, blir de nya filmerna nummer 43–46 i ordningen.

I de övriga polisrollerna återvänder Jennie Silvferhjelm, Måns Nathanaelsson, Anna Asp, Elmira Arikan och Kristofer Hivju.