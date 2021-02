Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

”Like most other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, harder, something which gives you a greater sense of excitement. Until you reach the point that pornography only goes so far …”

Så sa den ökända seriemördaren Ted Bundy, vars offer endast bestod av kvinnor, om porr i sin sista intervju innan avrättningen.

Visste ni att 70 procent av männen i Sverige idag använder pornografi? Det är alltså sju av tio män, varav fyra av tio män tittar på porr flera gånger i veckan eller dagligen. Denna höga konsumtion är ett stort problem på grund av konsekvenserna det leder till i vår sexualitet.

Sexuellt våld är idag alltför vanligt i pornografiska filmer. Fysisk aggression mot kvinnor i porrfilmer är något som redan för tio år sedan utgjorde 90 procent av det som var populärast i USA och verbal aggression fanns i 48,7 procent av filmerna. Några av de vanligaste orden var och är slut, bitch och whore. Om man skulle gå in på en populär porrsida hade man fått se detta ordet på toppen: bondage. En snabb och censurerad förklaring på hur detta ser ut i en porrfilm, är att man exempelvis binder fast en kvinna eller sätter handklovar på henne. Sedan torterar man henne med olika redskap för sexuell njutning.

”Ett förbud mot porr fråntar kvinnan makten över sin egen kropp. Det förminskar kvinnan och upprätthåller tanken om henne som någon som inte är kompetent att kunna fatta egna beslut.” Det skrev företrädare för Centerns ungdomsförbund 2015 i en debattartikel i Svenska Dagbladet med anledning av SSU:s beslut att verka för ett porrförbud.

Kvinnor får göra exakt vad de vill med sina kroppar men problemet med det argumentet i detta fall är att många kvinnor som medverkar i porrfilmer faktiskt inte vill vara med egentligen. För varför skulle en kvinna vilja utsätta sig själv för våld eller att bli så pass förminskad i sig själv som människa, om hon inte varit med om något som fick henne att välja den vägen. Men vi ska inte döma dessa kvinnor, för man har ingen aning om vad de har gått igenom.

Tänk att du är en 10-årig pojke som börjar utveckla sexuella känslor. Det är spännande och du har absolut ingen aning om någonting. Du går in på en porrsida eftersom killarna i klassen har berättat för dig om vuxenfilmer, och vad är det du möts av? Sexuellt våld mot kvinnor, både verbalt och fysiskt. Du tänker ”jaha det är såhär sex ser ut”. Sedan tittar du på porr i flera år och konsumerar det varje månad. Vad är det som händer? Jo, du börjar se kvinnan som svagare och mindre värd. Kvinnan är endast ett objekt som finns för att tillfredsställa dig. Det är bevisat att både vålds- och ickevåldspornografi gör män statistiskt mer sexuellt aggressiva.

Kvinnor blir våldtagna och utsatta för sexuella trakasserier varje dag. Detta måste få ett slut, vi är trötta. Även om pornografin inte är roten till problemet hade förbudet mot porren minskat mäns sexuella aggressivitet. Det är en kamp värd att kämpa för. Vi kämpar för kvinnor, kvinnors värden, kvinnors liv. Snälla gör er hörda.

Elsa Alm