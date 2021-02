Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Distans är för oss gymnasieelever något som många har en åsikt om. Snart får vi gå tillbaka till skolan vilket vi har längtat efter, men det finns fördelar med distansundervisning för oss som ofta är sjuka eller av andra anledningar inte kan vara i skolan.

Jag har fått mindre frånvaro sen distansen började, dagar då jag hade stannat hemma har jag varit närvarande under lektionen. Det innebär att jag kommer att få ett mer rättvist betyg än när det enbart är undervisning i skolan.

Ett annat exempel är min syster med ADHD. En av hennes utmaningar är att skriva, men under distansundervisningen har hon lyckats skriva och lämna in alla texter som hon skulle ha gjort. Detta för att hon har sluppit alla störningsmoment som ett klassrum medför, och möjligheten att hitta egna sätt att hålla koncentrationen uppe utan att störa resten av klassen. Med distansundervisning får hon en möjlighet att visa vad hon går för, och som niondeklassare är betygen avgörande för vilket gymnasium man kommer in på. Självklart fungerar inte detta för alla, men kan vara en enkel anpassning för dem som behöver det.

Jag hoppas därför att möjligheten kvarstår att ha distans för oss som ofta är sjuka eller av andra anledningar inte kan vara i skolan. Detta för att ge alla elever en mer rättvis chans att prestera. "

Fredrika Menninga