Öberg om ukrainska ilskan: ”Helt obefogat”

Ukrainskan Olena Pidhrusjna gick till attack mot Hanna Öberg efter mixedstafetten och kallade svenskan för osportslig. – Om hon tycker att jag har betett mig dåligt så kan hon ju ta det med mig, säger Hanna Öberg.

Det var efter bronsduellen i mixedstafetten som Pidhrusjna ansåg att Hanna Öberg betett sig osportsligt i spåret. Svenskan fick kämpa för att hålla ukrainskan bakom sig, men lyckades och fixade därmed bronset.

– Jag försökte ropa ”flytta, flytta”, men fick ingen reaktion. Det är helt osportsligt. Under mina 20 år inom sporten har jag aldrig upplevt något så fräckt och oförskämt, sade Olena Pidhrusjna till sport-express.ru.

Men Hanna Öberg håller inte med om kritiken. När hon får frågor om det efter sprinten, där hon blivit tia – precis före just Pidhrusjna på elfte plats – skrattar Öberg till lite innan hon svarar.

– Jag tycker att det är helt obefogat och jag tycker inte att jag har gjort något fel över huvud taget. Jag visste att det var viktigt att vara först på toppen av backen, och det var den planen – att inte släppa förbi nån där.

Ukraina lämnade inte in någon protest efteråt och kritiserades från svenskt håll för att Pidhrusjna valt att gå via media och inte via juryrummet för att kritisera svenskan.

Hanna Öberg berättar att de inte talat med varandra efteråt, men passar på att skicka med ett tack till ukrainskan:

– Nej, det har vi inte men, jag får tacka henne för draghjälpen på mitt andra varv här i dag, säger Öberg.