Det är den tionde februari 1976. Det är dags för andra åket – på den tiden körde man ett per dag i OS – i storslalom i Innsbruck och Ingemar Stenmark har medaljläge. Malmö Latinskolas rektor, den varme Ove Gerhard, låter meddela via högtalarsystemet; under åket är lektionerna frivilliga, en rad tv-apparater är riggade och klara i den vackra aulan.