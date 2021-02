Man och kvinna transporterade hundar i skåpbil – gripna för djurplågeri

En man och en kvinna greps under lördagen i Trelleborg när de förde in nio hundar till Sverige via färjan.

– En veterinär tillkallades som ansåg att det borde upprättas en anmälan om djurplågeri, säger Tenie Ericsson, inre befäl vid polisen i Ystad.