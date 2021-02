Minnesord om Birger Olsson

Birger Olsson, den framgångsrike trä- och byggvaruhandlaren från Malmö, har avlidit i en ålder av 92 år. Han sörjs närmast av sin hustru Gundula, hennes barn och barnbarn samt av sonen Ulf Malmgren med hustru Tina och deras barn, alla boende i Australien samt av Birgers avlidna dotter Ingrids man Lars Malmgren med barnen Mia och Oliver.

Birger växte till stor del upp på sin faders trä- och byggmaterialhandel, Malmö Trä, vid Sallerupsvägen i Malmö. Fadern, Axel Olsson, grundade företaget 1934.

Birger följde med sin pappa på många resor till olika sågverk och byggmaterialtillverkare. Han växte tidigt in i en spännande bransch, lärde känna många människor och uppfattade snabbt vilka olika villkor de kunde leva under. Birger var lyhörd för vad andra tyckte och behövde. Den egenskapen var viktig att ha, när han 1965 efterträdde sin far som vd och ensam ansvarig.

Birgers kunnande om sågade och hyvlade trävaror samt kopplingen till kvalitetsfrågor, gjorde att han bidrog till omfattande utbildning inom detta område. Hans elever kom från sågverk, handelsledets brädgårdar, snickerifabriker och byggentreprenörer.

Alltmera upptäckte han att det behövdes annat i livet än total fokusering på sitt företag. Utöver familjen blev det bilar, särskilt starka och snabba. Han blev också mycket intresserad av konst. Gärna modern konst som gav honom möjlighet att träffa många konstnärer. Det var mycket stimulerande för honom. Det blev det också för många av oss andra i företaget. Vi rycktes med av Birgers entusiasm.

Längre fram visade han intresse även för segling. Utan att berätta det för oss andra på företaget, började han ta lektioner för en kapten i Limhamn. Därefter köpte han sin första segelbåt och började öva på egen hand.

Birgers färdigheter ombord och vid rodret gjorde att han och hans hustru Gundula skaffade en större segelbåt, en vacker 34-fotare. Ombord på den gjordes många fina seglatser med hemmahamnen i Guövik som fast punkt. Deras seglingskunnande utvecklades och bidrog till många upplevelser och äventyr på havet.

Vi är många som nu minns och uppskattar Birger som en sann vän, uppriktigt intresserad av andra människor, en fin arbetsledare och företagare.

Lars Birve