Oro för rör i kylan – fritidshus vattenskadas

Årets långvariga vinterkyla kan bli dyr för sommarstugeägare och försäkringsbolag. Frysta vattenledningar har redan orsakat vattenskador för miljoner och försäkringsbolagen fruktar nu en repris på vintern 2010.

Den kalla vintern kan orsaka problem för många stugägare. Den som inte har stängt av vattnet i sitt fritidshus bör titta till det innan temperaturerna åter stiger.

Frysta vattenledningar expanderar vilket kan orsaka sprickor i rören. När temperaturen sedan stiger igen släpper ispropparna och en vattenskada är ett faktum.

Tre av de fyra största hemförsäkringsbolagen uppger för TT att de redan nu har fått fler anmälningar om vattenskador jämfört med vad som är vanligt.

Länsförsäkringar, vars marknadsandel för hemförsäkringar på villor och fritidshus är över 40 procent, uppger att bolagets preliminära kostnad för kategorin vinterskador (frys- och snötryck) på byggnader i januari i år redan är över tio miljoner kronor.

– Kostnaden för den här typen av skador skiljer stort mellan olika år och följer hur vädret har varit. Tittar man bakåt i tiden så sticker 2010 ut med en vinterskadekostnad på 785 miljoner kronor samtidigt som det varma 2020 var extremt åt andra hållet då kostnaden bara var 17 miljoner, säger Susanne Fagerberg, skadeexpert på Länsförsäkringar.

För fritidshus är siffran för januari i år 1 442 698 kronor.

– Många frysskador i fritidshus har tyvärr inte upptäckts ännu. Det innebär att det sannolikt är en kostnad som kommer att stiga, säger Fagerberg.

Vattenskador uppenbaras ofta vid de första besöken i stugorna efter vintern. Folksams skadeförebyggare Erik Arvidsson tror att det kommer att bli stora problem under våren.

– Det gäller framför allt om man har slarvat med att tappa ut vattnet och skruvat ner värmen väldigt mycket. Om man då får ett strömavbrott kan röret väldigt lätt frysa och då spricker det. När du sedan kommer till stugan runt påsken upptäcker du vattenskadan. Det gäller att vara väldigt försiktig när du sätter på vattnet igen, säger han.

Att många nya stugägare inte har varit med om stränga vintrar kan också göra problemen värre, tror Erik Arvidsson.

– Det var tio år sedan som vi hade riktigt kalla och snörika vintrar ända nere i Sydsverige. Och det är ovanligt att det pågår så länge som nu. Då, för tio år sedan, kunde vi se en markant uppgång av vattenskador, säger han.

Folksam har i år generellt sett fått in cirka 20 procent fler anmälningar om vattenskador än under de senaste åren. Då räknas även villor in.

– Konsekvenserna av en vattenskada kan bli fruktansvärda. Inte bara det att huset blir förstört, utan du tappar en säsong då du inte kan vara i ditt fritidshus, säger Erik Arvidsson.

If skadeförsäkringars analytiker uppger enligt presschefen Jessica Hjälmered ”att det nu är en hel del spruckna rör på grund av kylan”, medan Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg-Hansa, säger att bolaget ännu inte har fått in fler anmälningar än vanligt.

Det är stora skillnader på hur mycket en vattenskada kostar att reparera.

– Det finns fall där en ledning som sprängts på grund av frysning orsakat skador som kostar en miljon. Ett annat skadeärende kanske upptäcks snabbt och man kan täta för några tusenlappar, säger Susanne Fagerberg.

Hans Söderström, VVS-expert på branschföreningen Installatörsföretagen, bekräftar försäkringsbolagens bild om vattenskadorna.

– Jag har inga siffror, men har hört från medlemmar att de har ökat. När det har varit några varma vintrar blir man kanske lite mer slapphänt. Man kanske inte tappar ur vattnet eller att man har installationer som inte är anpassade till när det är riktigt kallt, säger han.

Men någon rusning efter rörmokare i vår tror Söderström inte på.

– De flesta har nog ändå ganska bra kontroll. Men fler utryckningar än normalt kommer det nog att bli, säger han.

Fakta Så våröppnar du fritidshuset – Sätt på vattnet försiktigt ifall någon ledning frusit under vintern. – Låt vattnet vara på och gå ett varv och säkerställ att det inte läcker någonstans. – Håll koll på vattenmätaren när alla kranar är stängda. Om mätaren rör på sig har du en läcka. – Se över rörfogar, kranar och uttag för utomhusvatten. – Kontrollera att vattenlås och golvbrunnar inte har spruckit. Källa: Folksam

Fakta Så gör du om du misstänker att rör har frusit – Stäng av inkommande vatten och töm vattensystemet på vatten. – Titta och känn med handen längs rör och installationer där du kommer åt. – Titta efter sprickor på vattenbehållare och vattenlås på wc samt expansionskärl och varmvattenberedare. – Utrymmen under diskbänk är kallare och behöver extra tillsyn. – Stäng direkt av vattnet om läcka konstateras. Kontakta en rörmokare och byt ut skadade delar. – Övervaka vattensystemet när det tinas upp. – Övervaka systemet när du sätter på vattnet igen. Lyssna efter susningar i rören, det kan vara tecken på läcka. Observera att du inte ser ledningar i väggar och golvbjälklag. Var därför särskilt uppmärksam på de områdena när du sätter på vattnet. Källa: Länsförsäkringar