Pandemin präglar brittiska kärlekshälsningar

Kyss med munskydd och kärlekspar i skyddsutrustning. Så kan motiven se ut när de hårt pandemiprövade britterna skickar alla hjärtans dag-kort.

I Storbritannien får man bara lämna sitt hem om det är nödvändigt. En gång om dagen får man gå ut för att motionera. Alla ska stanna i sitt närområde och får inte umgås med någon utanför det egna hushållet utan särskilda skäl.

Inför alla hjärtans dag på söndag säljs vykort där kärleken är porträtterad så som den ser ut i dag: på avstånd, isolerad och nedstängd.

På ett kort står två tecknade personer i full skyddsutrustning på rejält avstånd med en blombukett mellan sig. ”Det här är är så romantiskt”, säger den ena. ”Jag är uppslukad av passion”, säger den andra.

Hälsningen ”Will you be my quarantine” och frågan om en ”isodate” är blinkningar åt klassiska fraser. Men med tydlig pandemiprägel. Eller vad sägs om en kyss med munskydd?

Ett av företagen uppger att coronamotiven har seglat upp i topp på försäljningslistan.