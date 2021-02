Vattenläcka vid Davidshall – busstrafiken omdirigeras

Två vattenläckor har uppstått på Davidshallsgatan och den är stängd för trafik.

Sent på kvällen under lördagen upptäcktes en vattenläcka på Davidshallsgatan. I samband med att den lagades upptäcktes ännu en läcka. Boende på gatan var utan vatten under natten och morgonen, men fick tillbaka vattnet under söndagen efter att läckorna åtgärdats.