Nyblivne pappan Bengtsson avgjorde för Rögle

Först gjorde han comeback i Tre Kronor – något dygn senare blev han pappa. Rögles Anton Bengtsson red vidare på glädjekänslorna och sänkte Brynäs med två mål. – Jag har inte sovit en timme den här natten, säger forwarden när Ängelholmslaget via 6–3-segern tog över serieledningen i SHL.

Det har varit några hektiska dagar för Rögleforwarden Anton Bengtsson. När flera spelare tvingades lämna återbud till den gångna helgens landslagsturnering i Malmö blev han blixtinkallad till Tre Kronor och fick speltid i alla tre matcherna.

I måndags – dagen efter mötet med Finland – blev Bengtsson och sambon Matilda föräldrar och på tisdagskvällen blev han dubbel målskytt när Rögle tog emot Brynäs på hemmais.

– Det har varit intensivt. Jag har inte sovit en timme den här natten som var, men det har blivit lite sömn under dagen. Annars har det varit ganska hektiskt, säger han till C More efter den andra perioden.

Bengtsson var med i Tre Kronor även för sex år sedan.

– Två fantastiska saker. Framför allt att bli pappa, det känns hur bra som helst, säger Bengtsson.

Målet han satte mot Brynäs betydde 3–3 och var det sista målet i den andra perioden. I den tredje akten dröjde det till 13.14 innan Rögle kunde koppla ett grepp om de tre poängen.

I numerärt överläge tog Bengtsson ett avslut och på returen kunde Adam Tambellini skicka in 4–3 bakom bortamålvakten Viktor Andrén.

Kort därefter klev Anton Bengtsson återigen in i handlingarna och skickade in även 5–3 – och avgjorde definitivt för Rögle där Ted Brithén gjorde comeback efter en kort sejour i schweiziska Bern.

När Brynäs tog ut målvakten i slutet satte Dennis Everberg även 6–3. Både Rögle och Växjö står nu på 82 poäng, men skåningarna har bättre målskillnad och toppar SHL-tabellen.

Innan helgens landslagsuppehåll hade Brynäs visat upp en fin form med två segrar mot Malmö och en poäng efter förlust i förlängning borta mot HV71.

En stor anledning till poängskörden var målvakten Samuel Ersson, som nollade Malmö två gånger och storspelade mot Jönköpingslaget.

Borta mot Rögle vilades dock Ersson helt och var inte ens med i truppen. På Gävlelagets frånvarolista fanns även spelare som Niclas Andersén, Patrik Berglund (båda med skadekänningar), Tomi Sallinen (ska bli pappa snart) och Nicklas Danielsson (sjuk).