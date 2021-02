Örebro bröt Skellefteås långa svit

Örebro besegrade Skellefteå med 3–2 – och bröt västerbottningarnas långa segersvit. Lagkaptenen Stefan Warg visade vägen när han tryckte in hemmalagets tredje mål, via gästernas kapten, i toppmötet hemma i Behrn arena. – Jag vallade in det snyggt via (Oscar) Möller, säger Örebrobacken och skrattar.

Wargs Örebro tog en blytung trepoängare i jakten på att behålla topp sex-platsen och såg också till att toppkonkurrentens supertrend stannade på elva raka segrar.