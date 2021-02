”Sound of Music” sätts upp på Malmöoperan

Den legendariska musikalen ”Sound of music” återvänder till Malmöoperans scen i höst. På scen kommer flera "Sound of music"-rutinerade sångerskor att stå.

I början av december förra året avslöjade Sveriges Radio att musikalen ”Sound of music” ska sättas upp på Malmö opera hösten 2021. Sedan dröjde det bara några dagar innan Stockholms stadsteater offentliggjorde att de också ska sätta upp ”Sound of music”, men redan i vår enligt planerna. Dock finns det inget premiärdatum satt, på grund av pandemin.

”Sound of music” hade världspremiär på Broadway i New York 1959 och har sedan dess spelats en gång på Malmö opera: 1990. På Stockholms stadsteater har den aldrig spelats innan. Är det då en ren slump att musikalen ska sättas upp på båda Stockholms och Malmös stora scener just i år? Dessutom ska Stockholmsföreställningen regisseras av Ronny Danielsson som är en av Malmöoperans mest frekventa regissörer

– Ja, det är faktiskt bara en slump. Det har varit bestämt sedan länge i Stockholm, så när jag hörde att Malmöoperan också ska sätta upp ”Sound of music” blev jag förvånad. Men det finns ingen koppling alls här, säger Ronny Danielsson.

Men kopplingarna mellan ”Sound of music” och Malmö är vindlande. Vad sägs om följande?

* När Ronny Danielsson 2012 satte upp ”Sound of music” på Uppsala stadsteater gjordes rollen som Maria av Frida Modén Treichl och det är hon som nu ska göra rollen som Maria även i Malmöoperans uppsättning. Modén Treichl har tidigare medverkat i ”Cabaret” och ”American idiot” på Malmöoperan. Men Frida Modén Treichl är också med i Stockholms stadsteaters uppsättning av ”Sound of music” som snart är tänkt att ha premiär, men då i rollen som syster Berthe.

* I Uppsala-föreställningen spelades rollen som abbedissan av Marianne Mörck som gjorde rollen som Maria i ”Sound of music” 1990 på Malmöoperan.

* Senast ”Sound of music” sattes upp i Malmö var på Nöjesteatern 2017. Då gjordes rollen som minstingen von Trapp, Gretl, av Matilda Gross från Staffanstorp. Sedan dess har hon även gjort huvudrollen som Matilda på Malmöoperan, men kanske framför allt gjort huvudrollen i den nya svenska rysarfilmen "Nelly Rapp". Nu ska hon tillbaka till ”Sound of music” och spela Gretls storasyster Marta.

* Rollen som abbedissan i Malmöuppsättningen ska göras av musikalstjärnan Gunilla Backman som 1982 musikaldebuterade som 17-åring i ”Sound of music” på Folkan i Stockholm. Ett av von Trapp-syskonen var då en tioårig Peter Jöback.