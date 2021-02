SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall i Skåne. Men under helgen ska det bli mildare väder och varmare, upp mot åtta grader.

Det snöar i nästan hela Skåne under onsdagen, och snöfallet ska hålla i sig under dagen. Fram mot eftermiddagen och kvällen kommer det gå över till regn, och sedan kommer nytt snöfall västerifrån under natten.