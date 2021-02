Sportlovsaktiviteter i Lund trots corona

Alla fritidsgårdar arrangerar aktiviteter under skollovet, både inomhus och utomhus. Bland annat blir det örnsafari till Fyledalen, VR-aktiviteter, tjejkväll, matlagning, Fifa-turnering och Just dance-battle. Mer information finns på fritidsgårdarnas Instagramkonton. Om du har svårt att hitta dessa kan du gå via Ung i Lunds hemsida