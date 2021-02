Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

På grund av pandemins katastrofala effekter befinner sig Sveriges ekonomi i en nödsituation. Färsk statistik från Svenskt Näringsliv avslöjar att tjugofem procent av landets företag planerat att antingen varsla eller permittera personal under den närmaste tiden. 33 procent av företagen informerade om att de hade problem med likviditeten och finansieringen. 60 procent svarade att de inte skulle klara sig under längre än sex månader utan företagsstöd, och flera har redan dukat under. Störst är svårigheterna i besöksnäringen där 75 procent av företagen upplever bristande likviditet. Om vi betänker att de svenska små och medelstora företagen i genomsnitt skapar 80 procent av alla jobb, samt att dessa för många ungdomar utgör deras första steg in i arbetsmarknaden, får vi en flerdimensionell och ännu dystrare insyn i krisens allvar.