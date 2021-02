Men Maria G Francke hittar inga moralkakor i Malmöserien.

Edy Dzafic spelar ”Aasim” som står i fokus i tredje och sista säsongen av ”Festen”. Bild: Rasmus Eriksson/SVT

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Just when I thought I was out, they pull me back in. Al Pacinos minnesvärda replik i ”Gudfadern III” vevar i mitt bakhuvud när jag följer dramat kring Aasim i tredje och avslutande säsongen av ”Festen”. När hans kompis Tony hamnade i fängelse bestämde Aasim sig för att få ordning på sitt liv, plugga, förtjäna Zafirahs kärlek. Men steget tillbaka är så kort. Och så händer det något som gör att Aasim har svårt att säga nej, samtidigt som han är tvungen att bli en omhändertagande vuxen.