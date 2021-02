Minnesord om Michael Richard Dictor

Michael Richard Dictor, Lund, har avlidit i en ålder av 74 år.

Michael Richard Dictor föddes i Chicago den 23 september 1946. Han avled i Lund den 15 januari i år.

Mike Dictor kom till Sverige och Lund från sitt hemland, USA, i början av 1970-talet. Han var då legitimerad läkare efter att ha läst fyra år ”pre-med” vid University of Illinois, där han gick ut med höga betyg och som medlem i Phi Beta Kappa.

Mike läste medicin på det ansedda University of Wisconsin i Madison och där gick han ut med de högsta betygen i sin klass. I Sverige blev det specialistutbildning inom klinisk patologi, men han blev även godkänd patolog i USA efter flera års träning och tjänstgöring i Kalifornien under 1980-talet.

När han återvände till Lund hade han skaffat sig goda kunskaper i AIDS-diagnostik, vilket ledde till forskning inom kopplingen mellan virus-infektion och tumörutveckling. Inom detta område disputerade han 1990.

Från sin tid i Kalifornien hade Mike skaffat kunskaper i datavärlden och han låg alltid i datoriseringens framkant. Han blev en nyckelperson i utvecklandet av det datorprogram som blev ”vårt” Sympathy, vilket togs i bruk på många orter och i Lund fram till 2019. Detta utvecklingsarbete bidrog starkt till digitaliseringen av flertalet patologavdelningar i Sverige.

Senare i sin karriär var Mike tidig med att utveckla digital teknik för den visuella bedömningen av vävnadsprover i mikroskopet. Även denna teknik har nu blivit mycket utbredd bland patologer i hela världen.

Mike var mycket engagerad även i molekylär patologi där han utvecklade metoder för analys av olika lymfomtyper och även för klassifikation av HPV virus. För egna anslag skaffade han till patologen i Lund en apparatur, en cell micro-dissector, som kom till användning i mindre utsträckning för den kliniska diagnostiken, medan tekniken däremot senare har använts på många forskningslaboratorier, i Lund och globalt.

Mike var en högst respekterad diagnostiker och vi var många som konsulterade honom i svårbedömda fall. Mike hade alltid referenslitteratur till hands att plocka fram i kniviga frågor. Han hade som regel läst på mer än de flesta av oss andra och speciellt gjorde han intryck på de lite yngre kollegorna som insåg hur mycket även en specialist hela tiden måste ta ansvar för att fortbilda sig.

Mikes hustru, Birgitta, blev en fast punkt för honom under deras mer än 40 år tillsammans. Paret Dictor blev värdar för flera stora och minnesvärda fester under årens lopp. Birgitta var ett stort stöd till Mike under sina sista år, när hans hälsa försämrades. Våra tankar går till henne nu.

Vi kommer att sakna och minnas Mike, båda som kollega och som vän.

För vännerna inom Klinisk Patologi

Arne Brun

Robert Cameron

Henryk Domanski

Mats Ehinger

Elisabet Englund