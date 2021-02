Lundaredaktionens fotograf Ingemar D Kristiansen har alltid varit en samlare. Just nu jagar han Playmobilfigurer. Vill du visa upp din samling i Lund?

Är du en samlare? Vissa samlar i ett lugnt tempo, man handlar då och då när man springer på ett exemplar på en loppis eller i en affär. Kanske är du en mer målinriktad samlare och dammsuger nätet efter just din samlarpryl och kan inte bärga dig förrän din samling är komplett?

Själv har jag varit samlare under många år. Vissa samlarintressen har suttit i något år och sedan gått över. Men några saker samlar jag fortfarande på: gamla vykort över Lund och Playmobilfigurer.

Vad gäller Playmobil så fokuserar jag mest på westerntema: ursprungsbefolkning och soldater från Amerikanska inbördeskriget.

Under flera år samlade jag på gamla kameror, och på nallebjörnar i keramik. Det har jag slutat med nu. Några av av kamerorna och många av nallebjörnarna har jag gömt i väggar och under altaner när jag renoverat mina lägenheter under årens lopp.

Någon gång i framtiden när någon river en vägg eller en altan som jag har byggt då kommer de att hitta delar av mina samlingar.

Har du något just du samlar på och vill dela med dig av till Sydsvenskans läsare? Hör av dig till mig via mejl så kanske jag och en reporter kommer och gör ett reportage på just dig och din samling.

Mejla: ingemar.d.kristiansen@sydsvenskan.se