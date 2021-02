Minnesord om Per Olof Nyman

Per Olof Nyman, f d universitetslektor i biokemi vid Lunds universitet, har som tidigare meddelats gått bort vid en ålder av 91 år. Hans närmaste är hustru Brita Nyman, samt tre vuxna barn, Annika, Ingmar och Henrik med familjer.

Per Olof Nyman föddes år 1929 i Norrköping. Hans föräldrar var folkskollärare och utbildning för dem var viktigt. År 1948 tog han studenten och flyttade till Uppsala, där han studerade botanik och kemi.

Redan på kursen i kemi träffade han sin blivande hustru Brita. De gifte sig, bildade tidigt familj och följdes åt resten av livet, sextioåtta år.

Per Olof ville göra en karriär inom botanik och det blev biokemi vid Uppsala universitet, en institution försedd med stora resurser tack vare Nobelpristagaren Arne Tiselius.

Per Olof började sina doktorandstudier under handledning av Bo Malmström, som flyttade till Göteborg år 1964. Per Olof följde med och disputerade år 1969, och fortsatte därefter sin akademiska karriär. År 1982 fick han en tjänst som universitetslektor vid Institutionen för biokemi vid Lunds universitet och flyttade till Lund, där han stannade. Han samlade kring sig en ny grupp av doktorander och bedrev framgångsrik forskning kring metallberoende enzymer.

Per Olofs stora fritidsintresse var musik och han lärde sig spela fiol tidigt. Parallellt med studier vid Uppsala universitet spelade han i Akademiska kapellet. Det berättas att han en gång kom till en repetition och då Director Musices inte kommit blev han ombedd att ställa sig på dirigentplatsen och dirigera. Han valde då att spela en violinkonsert av Beethoven.

Under tiden kom Director Musices och blev imponerad av Per Olofs skicklighet på fiol. Resultatet blev att han fick ett stipendium för att ta lektioner för professor Charles Barkel, legendarisk lärare i violinspel vid Kungliga Musikaliska Akademien, Stockholm. Per Olof åkte ofta till Stockholm och blev på så sätt violinist på professionell nivå.

I Lund spelade han i flera orkestrar, först i Domkyrkoorkestern med Folke Alm som dirigent, därefter i Lunda Stråkar och i Kammarorkester Öresund. Per Olof fick energi av att spela, och ju mer han hade att göra på Institutionen för Biokemi, desto mer spelade han.

Det blev mycket kammarmusik. Per Olof tyckte om samvaron med musik hemma och dessa musikstunder avslutades alltid med god mat, goda viner, goda efterrätter och goda samtal. Per Olof hörde till den tidens ideal av bildade akademiker, som talade långsamt och med ett vackert språk, med glimten i ögat och kunnigt. Han kunde tala om mossor eller komplicerade biokemiska förlopp eller om musik, allt med samma inlevelse. Man njöt lika mycket av innehållet som av sättet på vilket det framfördes.

När Per Olof precis flyttat till Lund bildades en stråkkvartett, där Per Olof spelade 1:a fiol. I denna kvartett ingick Nils-Otto Bengtsson, välkänd folkskollärare drivande i att hela klasser spelade blockflöjt i Lunds skolor. Då säger Nils-Otto: ”Vilket härligt kvartettspel! Vi ska nog göra en riktig Lundabo av Dig, Pelle!” Och så blev det.

En riktig Lundabo lever i Lundaandan - högt i tak, har humor, kan något, bjuder på sig. Och det stämde precis. Per Olof var glad och positiv, kunde mycket och bjöd på det.

Charlotte Erlanson-Albertsson

2:a fiol