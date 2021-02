Kommunstyrelsen har beslutat att arbetet inte ska utgöra hinder för den som blir kallad till vaccination.

Staffanstorps kommun har cirka 1 500 anställda. Kommunstyrelsen har beslutat att de vid behov får lov att vaccinera sig under arbetstid, efter att oppositionsrådet Pierre Sjöström (S) lade fram ett så kallat initiativärende som fick majoritetens stöd.

– Vi vill att så många som möjligt vaccineras mot covid-19. För att underlätta för våra anställda har vi sagt att man ska kunna göra det på arbetstid om man är kallad av sin vårdcentral då, säger Pierre Sjöström.

Folkhälsomyndighetens vaccinplan har delat in befolkningen i fyra faser. I den sista fasen ingår personer över 18 år som inte varit prioriterade i någon av de tidigare faserna. För denna grupp planeras massvaccinering och det är ännu inte klart under vilka former de kallas till vaccinering.

Gäller beslutet alla anställda, även de som vaccineras i den sista fasen?

– Vi är inte där ännu, men även i ett senare skede ser jag att det är viktigt att vi som arbetsgivare underlättar för vaccineringen, säger Pierre Sjöström.

– Vi måste som samhälle visa att vi är positiva, sedan är det alltid den enskildes beslut.