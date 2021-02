Daft Punk lägger ner – efter 28 år

Daft Punk lägger ner, skriver Pitchfork. Den franska dansduon gav beskedet i en åtta minuter lång video med titeln ”Epilogue”. Beslutet bekräftas av bandets pr-person Kathryn Frazier.

Thomas Bangalter och Guy-Manuel de Homem-Christo startade Daft Punk i Paris 1993. Gruppen har varit extremt inflytelserik både på hemmaplan och internationellt. Debutalbumet ”Homework” från 1997 räknas som en milstolpe för den elektroniska dansmusiken.

Daft Punk har inte bara uppmärksammats för sin musik utan också för sin hemlighetsfulla image. När uppföljaren ”Discovery” släpptes 2001 hade Bangalter och de Homem-Christo börjat använda sig av den robotutstyrsel som sedan dess har förknippats med dem. I en intervju med Rolling Stone 2013 förklarade de att maskerna var ett sätt att utforska ”gränsen mellan fiktion och verklighet” och att skapa ”fiktiva personer som existerar i verkligheten”.

Den franska duon är mest känd för låtar som ”Around the world”, ”One more time” och ”Harder, better, faster, stronger”. Hitlåten ”Get lucky” från 2013 års ”Random access memory” såldes i miljontals exemplar över hela världen och gav duon och de båda gästartisterna Nile Rodgers och Pharrell Williams två priser på Grammygalan.

Under de 28 år som bandet existerade släppte Bangalter och de Homem-Christo bara fyra studioalbum, men man gjorde sig samtidigt kända för sin stora arbetskapacitet. Daft Punk turnerade mycket, släppte flera remix- och livealbum och jobbade också mot andra genrer, bland annat stod man för soundtracket till filmen ”Tron: Legacy” av Joseph Kosinski.

Videon som avslöjade att Daft Punk splittras är hämtad från duons film ”Electroma” från 2006. Varken där eller i pr-personen Kathryn Fraziers uttalande ges någon orsak till att Bangalter och de Homem-Christo har beslutat sig för att gå skilda vägar.