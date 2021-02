Först kom kylan och snön, som slog ut strömförsörjningen i amerikanska Texas. När elen väl kom tillbaka var den uppemot 300 gånger dyrare än vanligt. – Jag hade ingen aning om att det ens kunde bli så här, säger Dallasbon John Spiggs, som har blivit skuldsatt till sin elleverantör.

John Spiggs började ana oråd när elektriciteten började fladdra av och på sent på söndagskvällen förra helgen. Det omfattande snöovädret hade dragit in över Texas, med temperaturer på under 20 minusgrader.