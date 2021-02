Kraftigt vinstlyft för Batljans SBB

Fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), med vd Ilija Batljan, redovisar en vinst före skatt på 4 199 miljoner kronor för fjolårets sista kvartal, att jämföra med vinsten på 1 611 miljoner kronor motsvarande period året före.

Vinstlyftet beror främst på värdeökningar på fastigheter, men även förvaltningsresultatet ökade kraftigt, från 137 miljoner kronor till 873 miljoner kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 1 253 miljoner kronor, jämfört med 596 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 3 kronor per aktie för 2020 (1 krona per A- och B-aktie och 2 kronor per D-aktie), en höjning från totalt 2:60 kronor i fjol.