Debutanter mot vinnare i sista deltävlingen

I den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen möter nykomlingar tidigare vinnare som The Mamas och Eric Saade. Förutom disco och gospel blir det pop, pop, pop och pop.

Den tidigare Alcazar-medlemmen Tess Merkel tar in den heta discotrenden i tävlingen. Det är visserligen något som Alcazar har gjort med jämna mellanrum under hela 2000-talet. Hon skrev låten ”Good life” under en tuff period – och efter depression kommer som alla vet fest och dekadens.