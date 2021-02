Nick Cave släpper ett nytt album tillsammans med The Bad Seeds-kollegan och medkompositören Warren Ellis. ”Carnage” har spelats in under den brittiska nedstängningen under pandemin och är Caves och Ellis första skiva som duo.

”Att göra 'Carnage' var en accelerande intensiv kreativ process. De åtta låtarna satt i någon form inom de första dagarna”, säger Ellis i ett pressmeddelande.

Skivan släpps på vinyl och cd den 28 maj men finns tillgänglig redan nu på strömningstjänsterna.