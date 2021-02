Blackpink tar ställning för klimatet

Popgruppen Blackpink sällar sig till de artister som tar ställning i kampen mot klimatförändringarna.

Den sydkoreanska gruppen som bildades 2016 fick snabbt en stor skara fans, som kallas ”Blinks”. Videon till deras låt ”Kill this love” har över 900 miljoner visningar på Youtube. Nu använder de sin plattform till att prata om klimatförändringarna. Deras engagemang har bland annat väckts av att ha sett David Attenboroughs dokumentär ”A Life On Our Planet”, berättar gruppen i en intervju med BBC