Clooney och Roberts i romantisk komedi

George Clooney och Julia Roberts återförenas på filmduken, i den romantiska komedin ”Ticket to paradise”, skriver Deadline . Där spelar de ett skilt par, som tillsammans åker till Bali för att försöka hindra sin dotter att gifta sig.

Filmen regisseras av Ol Parker, som också ligger bakom musikalfilmen ”Mamma mia! here we go again”. Inspelningarna är tänkta att starta senare i år, och enligt Deadline ska filmen få premiär på bio, inte på en strömningstjänst, som många andra filmer har fått på grund av coronapandemin.

Duon har tidigare spelat mot varandra i ”Ocean’s eleven” och ”Money monster”, regisserad av Jodie Foster.