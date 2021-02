Vilken kväll för lokalpatrioter i botten av landet: Eric Saade från Kattarp och The Mamas med Malmörösten Loulou Lamotte knep finalplatserna när den sista deltävlingen avgjordes.

The Mamas och Eric Saade jublar efter att ha gått direkt till final. Bild: Jonas Ekströmer/TT

What's Up? Ja, detta var ett pojkband. Legendariskt om inte i sin egen tid så åtminstone strax därefter. Härifrån kom både Eric ”Kattarparn” Saade och Hässleholmskillen Robin Stjernberg. Elva år efter uppbrottet går de båda segrande ur en deltävling i Melodifestivalen: Saade som sångare och dansare i ”Every minute”, startfältets modernaste nummer, Stjernberg som en av låtskrivarna bakom ”In the middle” som The Mamas sjöng.