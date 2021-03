Målen ökar – domstolarna kräver 700 miljoner

De senaste fem åren har antalet mål som strömmat in till domstolarna ökat med 27 procent. Domstolsverket begär nu 700 miljoner kronor extra för att upprätthålla rättssäkerheten.

Under förra året kom det in rekordmånga mål till domstolarna, vilket är en del av en långsiktig trend. Nu begär Domstolsverket 700 miljoner kronor extra för 2022–2024 i det budgetunderlag som under måndagen lämnas till regeringen.

Domstolsverket har gjort bedömningen att ökade resurser krävs för att domstolarna inte ska bli en flaskhals i rättssystemet.

”Får vi inte tillskottet och mål riskerar att läggas på hög, så slår det mot dem som vänder sig till domstolarna för att få sin sak prövad, exempelvis gällande försörjning, men också mot organisationer, företag och offentlig verksamhet. Utan långsiktiga förutsättningar hotas tilltron till domstolsväsendet och därmed också rättssäkerheten”, säger Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén i ett pressmeddelande på Domstolsverkets hemsida.

Enligt Domstolsverkets prognoser fram till år 2024 förväntas målinflödet fortsätta öka kraftigt och landa på drygt 20 procent fler mål i tingsrätter och åtta procent högre i förvaltningsrätter, jämfört med 2020.

Domstolsverket pekar också på att det finns en risk att de satsningar som görs på polis och åklagare inte får fullt genomslag om domstolarna inte får mer resurser.

Budgetunderlaget lämnas in till Regeringskansliet under måndagen och därefter behandlas samtliga myndigheters budgetförslag. Regeringen presenterar sedan budgetpropositionen i september.