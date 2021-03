Nick Jonas skippar filmroll

Nick Jonas hoppar av filmuppdraget i ”The blacksmith”. Enligt Billboard har artisten och skådespelaren fått problem med schemakrockar sedan filminspelningen försenats.

Det påkostade filmprojektet lanserades förra året med Nick Jonas, från Jonas Brothers, i huvudrollen som ”Smeden”, en vapenexpert som tvingas fly för livet när hans verkstad förstörs och kollegorna mördas.

Filmen skulle ha börjat spelas in i Toronto redan förra året, men när inspelningen sköts upp tvingades Jonas backa ur.

– Nick har, som ni förstår, en massa andra engagemang, med skådespeleriet och sin musik. Under normala omständigheter skulle han kunna flyga in och ut, göra saker under helgen och sedan komma tillbaka till inspelningen på måndag. Men under covid-omständigheter funkar det inte, säger Stuart Ford, från filmbolaget AGC.