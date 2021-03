Malmö saluhall får bara servera en person per bord: ”Det är i praktiken att beordra nedstängning”

Malmö saluhall räknas också som handelsplats och tvingas därför rätta sig efter Folkhälsomyndighetens nya regler om att det bara får finnas en person vid varje bord. Det gör att Saluhallen nu låter restauranger hålla stängt om de skulle vilja.

När beskedet från Folkhälsomyndigheten kom i fredags tolkade Malmö saluhalls ägare Nina och Martin Karyd det som att saluhallen inte påverkades.

– De talade ju om köpcentrum och gallerior med inslag av servering. Vi har ju av miljöförvaltningen i Malmö räknats som en restaurangverksamhet med gemensamt alkoholtillstånd och gemensamma serveringsytor, berättar Nina Karyd.

Men de kände ändå att skrivelsen var otydlig och försökte få tydliga svar. Vilket inte var lätt. För inte heller miljöförvaltningen i Malmö tyckte att situationen var glasklar. De kopplade in sina jurister och gav Malmö saluhall rådet att avvakta under måndagen.

På tisdagen kom beskedet att Saluhallen är att betrakta som en ”handelsplats” och därför måste räknas in under Folkhälsomyndighetens nya restriktioner som säger att man bara får vara ”en person per sällskap” på restauranger i anslutning till handelsplatser.

– Det har gått fort och vi har velat vara säkra på vår sak eftersom vi förstår att konsekvenserna blir stora. Men efter att ha stämt av med jurister och andra kommuner så ser vi Saluhallen som en handelsplats, säger Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen, och berättar att en annan aktör som drabbas på ett liknande sätt är foodcourten på Malmö centralstation.

Nina och Martin Karyd är helt beredda på att göra vad de blir tillsagda, men tycker att det är problematiskt att beskeden varit så otydliga.

– Det hade varit bra om det fanns en respekt för att det tar tid att ställa om. Det är inte bara schemaläggningen som går upp i rök, utan även råvaror, säger Nina Karyd.

– Att säga att vi kan ha max en person per bord är i praktiken att beordra nedstängning. Det är okej, men då vill vi att de använder rätt ordalydelser så att nedstängningsbidrag kan ticka in och rädda våra försäljare, säger Martin Karyd.

Sedan pandemin drog igång har Malmö saluhall tagit bort cirka 60 procent av sittplatserna och idag finns det ca 40 bord kvar.

– En person per bord innebär 40 matgäster som tretton restauranger ska dela på. Det går ju inte, säger Martin Karyd.

Fakta Pandemiåtgärder på Malmö saluhall Sedan pandemin drog igång har Malmö saluhall tagit bort 60 procent av sittplatserna. De har också infört ett digitalt kösystem via en app så att man kan vänta utanför saluhallen tills det är ens tur. ”Det räddade julhandeln”, säger Martin Karyd. Men de har också en app för digital beställning av mat. De har glasat in uteserveringen för att avskilja borden från varandra. Och de har infört trängselvärdar som räknar antalet besökare.

Därför har de nu bestämt att släppa på kraven mot restaurangerna att hålla öppet.

– Jag och Martin kommer att se till att Saluhallen är öppen och att handeln kan försiggå som vanligt. Restaurangerna får svänga över mot avhämtning och att ett fåtal gäster då kan sitta själva, säger Nina Karyd.

– Men vi ger restaurangerna möjlighet att ha valfria öppettider. Någon kanske vill stänga helt vissa dagar eller permanent tills detta är över, säger Martin Karyd.