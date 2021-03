Många svenskar ville bli med hund under pandemiåret 2020, men suget blev så stort att den svenska marknaden inte räckte till. En dyster konsekvens blev att allt fler verkar ha vänt sig till illegala alternativ där hundarna ofta blir lidande.

Rekordmånga hundar stoppades från att föras in i Sverige under 2020, visar statistik från Tullverket. Under fjolåret var det 280 hundar som stoppades vid Sveriges gränser av olika anledningar, att jämföra med 200 året innan.