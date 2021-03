En tredjedel av smittade skåningar bär på den brittiska varianten

En tredje del av skåningarna som smittats av covid-19 under vecka åtta har visat sig ha den brittiska varianten av viruset.

– Siffrorna bekräftar att den brittiska stammen finns i Skåne och att den blivit allt vanligare liksom i övriga landet och utomlands, uppger Eva Melander, smittskyddsläkare i ett pressmeddelande.

Positiva prover från personer i Skåne, som gjort självtest för covid-19 via 1177.se, har under vecka 4 till 7 undersökts.

Virusstammar med de två mutationer, som är typiska för den brittiska muterade stammen, visar på en ökning från 12 procent, under vecka 4 och 5, till 25 procent under vecka 7. Under vecka 8 var motsvarande siffra 33 procent, enligt region Skåne.

– Det gör det ännu viktigare att vi alla följer de regler och rekommendationer som gäller för att stoppa smittspridningen, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i pressmeddelandet.

I Region Skåne finns hittills inget bekräftat fall av den sydafrikanska eller brasilianska stammen men analys av sekvenseringsresultat pågår.

Ökningen av den brittiska muterade stammen bland positiva självtester stämmer väl överens med de första resultaten på de positiva prover som hittills sekvenserats i Region Skånes eget laboratorium.

För vecka 4 och 5 utgjorde den brittiska muterade stammen 12 procent. Inte heller i dessa analyser upptäcktes något fall av den sydafrikanska eller brasilianska muterade stammen.

Den brasilianska varianten är däremot hittad i Danmark.

Där har man nu för första gången konstaterat smittfall av den brasilianska mutationen av coronaviruset, som kallas P1.

Den brasilianska är tillsammans med den sydafrikanska mutationen några av de varianter som fruktas vara mer smittsamma. P1 har bland annat slagit hårt i miljonstaden Manaus i Amazonas.