Inga coronaundantag för hårt drabbade Saluhallen: ”Max en person per bord gäller”

Den nya regeln om att handelsplatser får servera max en person per bord gäller också saluhallar, enligt juridisk expertis. Under onsdagen tvingades även Lunds saluhall att falla in i ledet. Förhoppningen om att dela Saluhallen i två delar föll efter miljöförvaltningens inspektion.

Skiljeväggen mot Saluhallen handelsdel väntades bli restaurangernas räddning men lösningen föll platt i miljöförvaltningens inspektion. Bild: Lena Philipson I november valde Lund att gå emot strömmen och låta restauranger hålla öppet även efter alkoholstoppet klockan 20.30, utan att stänga en timme, så som Folkhälsomyndigheten hade velat.