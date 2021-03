Lundalaget fick på onsdagen se sig besegrade, 32–29, av bottenkämpande Redbergslid.

– Vi gör inte riktigt en bra match. Vi släpper in 32 bollar. Även om vi saknar många spelare så är det inte riktigt godkänt faktiskt, sa Lugis Isak Persson i C More.

Segern var viktig för Göteborgslaget Redbergslid som kämpar för att undvika direkt nedflyttning i den jämna bottenstriden.

Lugi är sedan tidigare slutspelsklara. Isak Persson menar att det kan ha varit en faktor i matchen.

– Ja, det tror jag att det kan märkas när man ser matchen faktiskt. Det känns inte riktigt som att vi har samma inställning som dem idag. Då blir det svårt att vinna matcher, tyckte Isak Persson i C More.

I den sista omgången ställs Lugi mot Önnered, som gör sig redo för det negativa kvalspelet om en plats i Handbollsligan.

Isak Persson vill få med sig en bra känsla till det kommande slutspelet.

– Det hade varit väldigt skönt att få göra en bra match mot Önnered. Vi vet vad vi kan men vi har inte fått ut de sista tre matcherna här, sa han i C More.