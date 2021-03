Guide: Så planerar du din kulturvecka

Sitter du där och längtar efter att kulturlivet ska få fart igen efter pandemin? Men vad sägs om att sluta vänta och ta del av kulturlivet på ett coronasäkert sätt? Här får du tips på två gånger tre upplevelser du kan ta del av i veckan.

3 konstupplevelser

1. Wanås säsongsöppnar. Skulpturparken i nordöstra Skåne har erbjudit ett coronasäkert sätt att ta del av konst hela vintern. På lördag öppnar även Wanås konsthall, kafé och butik för vårsäsongen.

2. Klimatkonst på Lunds konsthall. Helt klart är att konsthallen i Lund är stängd för besökare denna helg. Men trots det öppnar på lördag utställningen ”Värstascenario” med fyra verk om klimatförändringarna på Grönland. Tills att utställningen öppnar fysiskt kommer den att tillgängliggöras digitalt.

3. Inkonst öppnar galleri. Kulturhuset på Bergsgatan drar nu igång en utställningsverksamhet i samarbete med Galleri Redan. Första utställningen öppnar denna fredag och är konstnären Kvargvargs ”Gudar vi inte minns”. Max åtta besökare i taget och enbart öppet onsdags-, torsdags- och fredagskvällar.

3 scenupplevelser

1. En sista chans för kejsaren. I Malmö stadsteaters familjeföreställning ”Kejsarens nya kläder” har HC Andersens historia fått en modern kostym. Lördagen den 6 mars sänds föreställningen en sista gång digitalt från Hipp i Malmö.

2. Dansant världspremiär. Den tysk-amerikanske koreografen Tilman O’Donnell är i Sverige kanske lika känd som skådisen Melinda Kinnamans man. Nu sätter han upp dansföreställningen ”The view from here” på Skånes dansteater, men verket får världspremiär fredagen den 5 mars när det sänds digitalt från Helsingborgs stadsteater.

3. Viktoria Tolstoy & co jubilerar. För 20 år sedan gavs jazzalbumet ”Blame it on my youth” ut av Viktoria Tolstoy, Jacob Karlzon, Mattias Svensson och Rasmus Kihlberg. Nu firar de dubbeldecenniejubileet med en konsert som livesänds digitalt från Victoriateatern den 6 mars.