Så ska Skånes motorvägar byggas ut

Skåne får de närmaste åren 15 kilometer helt ny motorväg och 50 kilometer nya mötesfria vägar. Dessutom breddas delar av E6 och E22 för att skapa tre körfält i vardera riktningen.

Det framgår av Trafikverkets nya genomförandeplan för åren fram till 2028.

Samtidigt som utbyggnaden av Sveriges järnvägar drar ut på tiden moderniseras det svenska vägnätet i snabb takt. Inte minst längs Europavägarna.

Inom de närmaste åren blir det mötesfri trafik längs hela E4 från Haparanda i norr till Helsingborg i söder. Det blir mötesfri trafik också längs E22.

E4 byggs om. Trafikverket planerar fram till 2027 för totalt 56 vägbyggen längs E4 med åtta nya vägbroar, sju nya avsnitt med mötesfri väg och tre nya motorvägsavsnitt.

Men bara ett vägbygge hamnar i Skåne – asfaltarbeten fram till 2024 mellan Hyllinge och länsgränsen till Småland.

Ett 32 km långt motorvägsbygge pågår dock i södra Småland mellan Ljungby och Toftanäs. Det blir klart nästa år.

Också E6 byggs om. Redan idag är det motorväg hela vägen från Trelleborg till Oslo. Trafikverket planerar likväl för 23 vägbyggen, varav sex i Skåne.

E6 får 2021-23 ny beläggning i höjd med Helsingborg, variabla informationsskyltar mellan Malmö och Helsingborg under 2022-23, Trafikplats Vasatorp byggs om under 2022, Trafikplats Kropp kompletteras med en ny och hållfastare bro under 2025.

Dessutom planerar Trafikverket för att 2023-24 bredda E6 mellan Yttre Ringvägen i Malmö och Vellinge. Det ska öka framkomligheten och skapa utrymme för nya längre superbussar.

Trafikverket tänker sig att dessa "kapacitetsåtgärder" även ska söka sig vidare längs väg 100 från Vellinge ner mot Skanör-Falsterbo.

"Det rör sig om kollektivtrafikåtgärder i Trafikplats Vellinge och Trafikplats Petersborg samt retardationskörfält i trafikplats Vellinge S", heter det i Trafikverkets genomförandeplan.

E22 byggs ut. Trafikverket har 22 vägbyggen på gång längs E22, varav sex i Skåne. I höstas invigdes 16 kilometer ny motorväg Sätaröd-Vä. Trafikverket räknar med öppna ytterligare 9 kilometer motorväg Fjälkinge-Gualöv under hösten 2024.

På sikt ska det gå att köra på motorväg och mötesfria vägar hela vägen till Norrköping, bland annat under en helt ny akvedukt utanför Söderköping.

Trafikverket ska 2022-24 dessutom förstärka E22 med två nya motorvägsbroar vid Kristianstad och två nya trafikplatser i Lund (Ideon och Lund S). Dessutom ska motorvägen Åkarp-Lund få ny beläggning.

E65 breddas. Även vägen från Malmö till Ystad ska moderniseras. Trafikverket bygger 2024-26 om E65 mellan Svedala och Sturupsavfarten till sex kilometer ny motorväg.

Dessutom läggs ny asfalt mellan Sandåkra och Rydsgård under 2023.

Fem mil nya mötesfria vägar byggs på sex platser i Skåne. Det gäller för väg 108 Lund S-Flackarp, väg 108 Lund S-Staffanstorp, väg 23 Tjörnarp-Sandåkra, väg 19 Bjärlöv-Broby, väg 13 Assmåsa-Sjöbo samt väg 26 Anklam-Tomelilla.

Dessa motorvägsliknande byggen görs 2021-26.

Längs vissa sträckor ska Trafikverket dessutom komplettera vägbyggena med nya cykelvägar. I genomförandeplanen listas 14 sådana byggen.

De gäller sträckorna Rinnebäck-Lackalänga, Östra Ljungby-Klippan, Höllviken-Trelleborg, Alstad-Östra Grevie, Lund-Dalby, Vellinge-Hököpinge, Trollenäs-Östra Asmundstorp och Bjärlöv-Torsebro.

Dessutom ska cykelpendlingen underlättas med bättre cykelvägar på sträckorna Stångby-Håstad, Hofterup-Häljarp, Nyhamnsläge-Arild, Oxie-Svedala, Lomma-Malmö samt Hjärnarp-Munka Ljungby.