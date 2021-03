Hårt tryck på Kulturrådets krisstöd

Fakta

Under 2020 fördelade Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor i särskilda krisstöd till det fria kulturlivet. Under den pågående stödomgången ska man fördela 620 miljoner kronor för särskilda behov inom kulturlivet samt ytterligare 300 miljoner kronor till inställda evenemang under fjolårets sista kvartal.