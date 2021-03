Löparstjärnorna: SOK:s kvalgränser för höga

Sveriges främsta maratonlöpare riktar hård kritik mot SOK. Mustafa Mohamed, David Nilsson, Carolina Wikström, Charlotta Fougberg och Hanna Lindholm tycker att kvalgränsen till OS ligger alldeles för högt. ”Var är respekten och strävan efter utveckling”, frågar de sig i ett öppet brev som Expressen tagit del av.

Maratonlöparna beskriver Sverige som ”unikt” när det kommer till Sveriges olympiska kommittés tuffa OS-kvalgräns och anser att man behöver springa fortare än alla andra för att få vara med.

”Hur ska vi inspirera ungdomar till utveckling om ingen kan drömma om OS? Det är några av de frågor som de fem löparna som har klarat den internationella kvalgränsen i maraton ställer till Sveriges olympiska kommitté”, skriver de.

Den internationella OS-kvalgränsen för herrar ligger på 2.11.30 och för damer är den 2.29.30. Det är tider som författarna till brevet klarat, men inget som garanterar en plats i en svensk OS-trupp.

”Nu måste vi springa 3,5 till 4,5 minuter snabbare än de tider som alla andra har att förhålla sig till”.

Under rådande pandemi har många tävlingar ställts in vilket försvårat möjligheterna att kvala in ytterligare.

”Såväl loppen som möjligheten att åka till dem har försvunnit. Men det räcker inte. Efter det ska SOK göra en samlad bedömning ifall vi anses ha en chans att placera oss bland de åtta främsta på OS”.

Sveriges olympiska kommittés verksamhetsansvarige Peter Reinebo håller inte med löparna om att kraven är för hårda.

– Olika länder har olika system och då kan man relativt sett ha olika hårda uttagningskriterier beroende på hur duktig man är i de grenarna ur ett internationellt perspektiv, säger han till Expressen.