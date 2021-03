Pandemin tvingar fram chefsbyte på ESS – högste ansvarige kommer inte till jobbet

ESS-anläggningens högste chef, professor John Womersley, hoppar av sitt uppdrag. Reserestriktionerna under pandemin har gjort det omöjligt att fortsätta, skriver han till ESS-rådets ordförande.

Uppsägningsbrevet från den brittiske fysikprofessorn John Womersley skickades till Beatrix Vierkorn-Rudolph, ordförande i ESS-rådet, i måndags den 1 mars. Övriga medlemmar i rådet informerades i veckan.

I brevet förklarade Womersley, som varit generaldirektör för ESS sedan hösten 2016, att han avgår med omedelbar verkan eftersom han inte kan vara på plats i Lund och leda arbetet. Enligt sin Facebooksida är Womersley bosatt i Köpenhamn.

”Han vill kliva åt sidan omedelbart på grund av de rådande reserestriktionerna, som förhindrar honom att vara på plats i Lund under den utmanade period som ESS befinner sig i just nu och under kommande månader”, skriver Beatrix Vierkorn-Rudolph till rådets övriga medlemmar.

Ordföranden rekommenderar att Kevin Jones, idag anläggningens tekniske direktör och redan medlem i ESS' ledningsgrupp, utses till tillförordnad generaldirektör när det styrande rådet möts på tisdag, 9 mars, i nästa vecka.