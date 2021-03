Frukt ruttnar när virus stoppar backpackers

Flakvis med persikor skickas till avfallskvarnen, blåbär förmultnar och sönderslagna vattenmeloner ligger i drivor. I Australien lämnas tonvis med frukt och grönt att ruttna sedan stängda gränser har fått flödet av ung utländsk arbetskraft att sina.

Snabbt förmultnande fruktkött ligger exponerat i morgonsolen under äppelträden på Peter Halls fruktgård. Hade det varit som vanligt under årets skördetid hade det rått en febril aktivitet i hans äppellund i sydöstra Australien just nu och de flesta av de rödspräckliga frukterna hade redan omsorgsfullt lagts i korgar.

Men i år är inget som vanligt.

– Vi har inte ställts inför en sådan här arbetskraftsbrist på 40 år. Vi kommer inte att hinna klart i tid, det är otroligt frustrerande, säger Hall till The New York Times

I Australien, liksom i många europeiska länder, är stora delar av jordbruket beroende av utländsk arbetskraft eftersom den inhemska befolkningen i många fall flyr landsbygdens lågavlönade arbeten för bättre betalda jobb i städerna.

När gränser stängdes på grund av pandemin förra året blev många smärtsamt påminda om detta beroende. Svenska jordgubbar ruttnade när gästarbetare stannade hemma och Siciliens tomater härsknade utan migranter från andra sidan Medelhavet.

I önationen Australien har en stor del av arbetskraften kommit från annat håll – ryggsäcksresenärer.

Sedan 2005 har den australiska staten erbjudit unga turister frikostiga visa, så länge som de jobbar några månader inom lantbruk. Före pandemin kom omkring 200 000 ungdomar årligen och uppskattningsvis 90 procent av dem jobbade under perioder inom lantbruket, enligt landets jordbruksverk.

Men nu har covidrestriktioner fått flödet av de ryggsäcksresande gurkplockarna att sina. Som en följd har frukt och grönsaker för jättelika belopp lämnats att ruttna på fälten.

Försök att locka arbetslösa australier att utföra jobben har hittills varit fruktlösa. Endast 350 personer anmälde sig till ett av de senaste statliga programmen som erbjöd arbete på landsbygden.

En grupp som i viss utsträckning har nappat på jobberbjudandena är landets tonåringar. En av dem är 14-åriga Chloe som har arbetat i en körsbärsträdgård i delstaten Tasmanien.

– I går gick jag 29 000 steg och jobbade i 12 timmar. Jag var helt slut när dagen var över, säger hon till mediebolaget ABC

– Jag har träffat många nya vänner och lärt mig vad det innebär att faktiskt arbeta. Innan jag kom hit trodde jag inte att det var så här tufft.