Kritikerna: Chanslösa artister till final

Fakta

1. Danny Saucedo: "Dandi dansa"

2. Klara Hammarström: "Beat of broken hearts"

3. Anton Ewald: "New religion"

4. The Mamas: "In the middle"

5. Paul Rey: "The missing piece"

6. Charlotte Perrelli: "Still young"

7. Tusse: "Voices"

8. Alvaro Estrella: "Baila baila"

9. Klara Klingenström: "Behöver inte dig i dag"

10. Eric Saade: "Every minute"

11. Dotter: "Little tot"

12. Arvingarna: "Tänker inte alls gå hem"