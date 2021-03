Minnesord om Rolf Åhlund

Rolf Åhlund, Malmö, en mycket god och uppskattad vän, har avlidit i en ålder av 83 år, den 2 februari 2021, efter en längre tids sjukdom.

Rolf född den 26 maj 1937 växte upp i gruvsamhället Kristineberg. Han började tidigt arbeta i gruvbolaget Boliden, där han träffade sin stora kärlek Alice. Med Alice fick Rolf två barn, Birgitta och Pär.

Efter pensionen, år 1998, flyttade Rolf och Alice till Malmö, där barn och barnbarn bodde. I Malmö fick Rolf och Alice genast klart för sig var de ville bo, nämligen i det vackra Blå Huset på Potatisåkern, nära Öresund.

I det Blå Huset, Brf Öresundsvillan, gjorde Rolf ny karriär som ordförande. Som klok och uppskattad ordförande verkade Rolf i styrelsen under många år.

År 2004 flyttade även jag in i Blå Huset och blev snart mycket god vän med Rolf och Alice.

I styrelsen arbetade Rolf och jag tillsammans under många år och hade mycket roligt under de arbeten vi utförde tillsammans för Brf Öresundsvillan. Vi kompletterade varandra mycket bra på grund av att vi var så olika. Rolf föredrog de handfasta arbetsuppgifterna, men hade stor respekt för elarbetena, som jag fick göra under Rolfs överseende.

Båda skojade vi friskt med varandra och jag lärde mig en hel del om såväl livet som om praktiskt arbete, av den allt annat än tyste norrlänningen. Rolf sa emellertid så gott som alltid reflexmässigt nej till såväl mina som andras förslag, men kunde sedan ändra sig när han tänkt efter eller ev. frågat Alice till råds. Rolf var en ”eljest” person i sin positivaste betydelse, som dyrkade sin Alice för bland annat hennes kok-konst som jag ofta fick ta del av.

Med Rolf och Alice och andra lägenhetsinnehavare i Blå Huset gjorde vi minnesvärda och roliga resor till Turkiet och Spanien för bland annat golf. Golf var ett gemensamt intresse och vi spelade ofta golf på Hylliekroken, där Rolf gjorde flera hole-in-one.

En tid efter det att jag flyttat in i Blå Huset övertalade jag Rolf att gå med i det illustra sällskapet Gymnastik Klobben Motion som gymnastiserade på St. Petri läroverk tisdagar och fredagar klockan 07.08. Som jag minns det var han mycket tveksam, men som väl var lyckades jag övertala honom. Rolf överträffade sedan förväntningarna och fick flera ”mesten” (Flest närvaro per termin).

Rolf blev även övertalad att bli medlem i Sällskapet Isbjörnarna, men var flitigare som gymnast än som vinterbadare.

Staffan Luterkort