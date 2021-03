V: Ge rätt till a-kassa för nyexaminerade

Vänsterpartiet vill att nyexaminerade studenter tillfälligt ska ha rätt till a-kassa – ett andrum för att söka jobb på en coronatuff arbetsmarknad. På tisdag tar V ett initiativ i riksdagens finansutskott.

Ersättningen i a-kassan har stärkts på flera sätt det senaste året. Det har även blivit lättare att kvalificera sig för ersättning.

Men den som studerat och just ska börja söka jobb omfattas inte av de tillfälliga förändringarna av a-kassan.

Vänsterpartiet vill därför att den som avslutat sin utbildning på universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans yrkesprogram tillfälligt ska ha rätt till grundbeloppet i a-kassan för att söka jobb. Exempelvis under 100 dagar.

– Det blir ett slags examensvillkor, eftersom man ska vara färdig med sina eftergymnasiala studier, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för V.

Tidigare har det funnits ett bredare studerandevillkor i a-kassan, men då räckte det med att studera. Detta togs bort 2007.

Arbetslösheten bland unga akademiker har stigit under pandemin, enligt akademikerfacket Saco. I genomsnitt var cirka 14 200 personer under 30 år med minst två års eftergymnasial utbildning arbetslösa under 2020. Det är en ökning med 4 000 jämfört med 2019.

Arbetslösheten i gruppen har stigit till 5,4 procent, vilket dock är en bra bit lägre än arbetslöshetssiffran för arbetsmarknaden som helhet – 8,7 procent.

Siffrorna avspeglar att den med utbildning ofta har lättare att få jobb.

– Det här stödet är tillfälligt och begränsat, just för att vi räknar med att den här gruppen kommer att få ett arbete senare, säger Ali Esbati.

Men om jobbsökandet drar ut på tiden, kan läget bli tufft för den som inte har några ekonomiska marginaler.

För att klara ekonomin kan nyexaminerade studenter tvingas ta första bästa jobb, oavsett vad det är. Förutom att de inte får jobba med det som de har utbildat sig för, kan det tränga ut andra arbetslösa som annars hade fått det mindre kvalificerade jobbet.

V ska lägga fram förslaget i finansutskottet på tisdag. Tanken är att få med sig andra partier i ett tillkännagivande och ge regeringen i uppdrag att komma tillbaka till riksdagen med ett skarpt förslag.

– Vi hoppas att vi ska kunna få ett brett stöd för det här och att det ska kunna genomföras snabbt, säger Ali Esbati.

Enligt V:s beräkningar bedöms förslaget kosta 200–300 miljoner kronor.