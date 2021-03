Fler var sjukskriva från jobbet under fjolårets tre sista månader än under motsvarande period året innan. Ökningen kan till stor del kopplas till coronapandemin.

Antalet sjukdagar var 2,38 per anställd under det sista kvartalet i fjol, att jämföra med 1,67 under oktober–december 2019 – en ökning med 42 procent, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.