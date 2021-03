Brynäs klart för SM-final

Om de två första semifinalsegrarna blev tuffa blev den tredje desto lättare. Brynäs är klart för SM-final i ishockey efter 4–0 mot HV71. – Just nu är det mycket glädje, säger Josefin Bouveng till C More.

Det blir Gävlelagets femte SM-final efter att ha tagit fyra raka SM-silver 2010–2013.