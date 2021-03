Efter 2–2 på hemmaplan tog FC Rosengård den nödvändiga vinsten borta mot St Pölten i Österrike. Malmölaget bjöd inte på någon bländande fotboll i åttondelsreturen, men vann med 2–0 och är därmed klart för kvartsfinal i Champions League.

I det första mötet hemma i Malmö lyckades FCR med nöd och näppe hämta upp 0–2 till 2–2, men läget var ändå pressat inför returen på österrikisk mark.

Seger eller ett målrikt oavgjort resultat var vad som krävdes och Rosengård, utan skadade måldrottningen Anna Anvegård, tog ett jättekliv mot kvartsfinal redan i första halvlek.

1–0 kom i 26:e minuten när Emma Berglund lyckades trycka in bollen i mål efter en frispark. S:t Pölten ville förgäves få målet bortdömt för offside.

En kvart senare låg i stället 2–0-bollen i hemmalagets mål. Katrine Vejes genomskärare och Mimmi Larssons djupledslöpning var perfekt tajmade – och Larsson rundade kallt målvakten och rullade in tvåan.

S:t Pölten behövde två mål för att tvinga fram en förlängning, men Rosengård hade läget under kontroll. Lite oroande var det när målvakten Stephanie Labbé blev liggande med skadekänning i ena låret, men hon kunde resa sig och spela vidare.

Lagkapten Caroline Seger åkte senare på en smäll och haltade lätt när hon byttes ut med fem minuter kvar.

Förutom Rosengård är det idel tunga pjäser som är vidare i turneringen. Chelsea, Wolfsburg, Lyon, Barcelona och Bayern München är alla klara för kvartsfinalerna som lottas på fredag.

Allt talar för att de två återstående kvartsfinalplatserna tas av Manchester City (som har 3–0 från första mötet mot Fiorentina) och Paris Saint-Germain (5–0 mot Sparta Prag).

Här är de viktigaste händelserna i matchen:

FC Rosengårds laguppställning: Stephanie Labbé – Nathalie Björn, Emma Berglund, Glodis Viggosdottir – Olivia Schough, Sanne Troelsgaard, Caroline Seger, Fiona Brown, Katrine Veje – Mimmi Larsson, Jelena Cankovic.

Ersättare: Angel Mukasa (mv), Hanna Bennison, Jessica Samuelsson, Matilda Kristell.

Minut 1: FCR skapar matchens första halvchans, men Fiona Browns avslut går en bit utanför.

8: Bra frisparksläge för FCR, men Jelena Cankovics skott tar på en lagkamrat och går utanför.

10: St Pölten etablerar tryck utanför straffområdet, men kommer inte till något vidare avslutsläge.

16: Mimmi Larsson får matchens dittills bästa läge, men det blir ingen ordning på avslutet i ett pressat läge.

26: FC Rosengård tar ledningen – Emma Berglund målskytt efter en tilltrasslad situation. En tveksamt slagen frispark tar vägen via Caroline Seger till Berglund, som via hemmamålvaktens händer och en försvarares fot trycker in 0–1. St Pölten protesterar och menar att Berglund är offside, men domaren godkänner målet. FCR i ledning utan att på något sätt ha imponerat.

42: Mimmi Larsson utökar FCR:s ledning. Frispelad av Ketrine Veje gör hon inget misstag utan rullar in 0–2.

Paus: FCR fortsatt i ledning, 2–0.

46: Andra halvlek igång. St Pölten byter in anfallaren Melanie Brunnthaler, som ersätter mittfältaren Isabelle Meyer.

50: St Pölten är nära att reducera genom den inbytta Brunnthaler, men bollen studsar FCR:s väg i en tilltrasslad situation.

53: Jätteläge för hemmalaget, men Anna Bereuters avslut går rakt på Stephanie Labbé i Malmölagets mål.

57: Allt hårdare tag i matchen. Sanne Troelsgaard har fått ta emot ett par tuffa smällar på mittplan.

63: FCR ägnar sig uteslutande åt att försvara sin tvåmålsledning. Bollen har knappt varit på St Pöltens planhalva.

64: Stephanie Labbé går i däck efter att ha slagit en inspark, med vad som verkar vara en kraftig känning i framsidan av höger lår. Hon fortsätter dock matchen efter en stunds behandling.

67: Första riktiga FCR-anfallet i andra halvlek är nära att ge utdelning. Caroline Seger avslutar efter hörna, men rakt i famnen på målvakten.

70: Nathalie Björn varnas för hands sedan hon hamnat efter i en närkamp tio meter utanför straffområdet. Det blir farligt på den efterföljande frisparken, men hemmalagets avslut går strax över.

78: Det är fortsatt St Pölten som står för anfallsspelet. Lisa Makas avslutar hårt ur halvdålig vinkel, men Labbé är säker.

86: FCR gör sitt första byte i matchen när Caroline Seger ersätts av Jessica Samuelsson.

88: Sanne Troelsgaard varnas efter en närkamp.

90+1: FCR låter klockan jobba. Olivia Schough går ut och Hanna Bennison kommer in.