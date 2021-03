Medan pausknappen har tryckts ner för livemusiken finns det andra oaser där musiken snurrar på. Vissa av Malmös skivbutiker har det tufft. För andra har vinylboomen betytt räddningen. Dygnet Runt guidar dig runt i Malmös skivbutiksvärld.

Vinylen kommer att få en ännu mer framträdande position på Skivesset i år. Peter Wihlborg berättar att de planerar att flytta ner alla böcker och serietidningar i källaren för att kunna lyfta upp vinylskivorna. Bild: Peter Frennesson

1979 släppte The Buggles låten ”Video killed the radio star” som blev en symbolisk låt för MTV-generationen. 2002 gav Kid606 ut låten ”Mp3 killed the cd star” utan alls samma uppståndelse. Men i dessa dagar kan du se folk gå runt med tygpåsar för lp-skivor med texten ”Vinyl killed the mp3 industry”.